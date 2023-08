Caccia al tesoro rinviata al 30 agosto

LARINO. Il Comune di Larino e il Centro Sociale "Il Melograno", in collaborazione con Creatori di Sorrisi, hanno deciso di posticipare la Caccia al Tesoro, inizialmente prevista per questa sera.

La squadra dovrà essere composta da 7 a 10 partecipanti, per chiunque dalla scuola media in poi. In palio biglietti per l'Aqualand del Vasto. L'appuntamento è per mercoledì 30 agosto alle 18, in piazza Vittorio Emanuele. Iscrizioni entro le 23.59 del 27 agosto prossimo.

Iscrivetevi numerosi! Ancora pochi giorni per iscriversi. Per qualsiasi informazione scrivere a melogranolarino@gmail.com o al numero 3478268434.