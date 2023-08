"Mostri - quando non c'è più l'amore"

PORTOCANNONE. Ritornano i "Dialoghi d'autore" a Portocannone. Dalle 18.30 sarà la volta della presentazione di "Mostri - quando non c'è più l'amore", di Giovanni Mancinone. Dieci storie di violenze, omicidi e tradimenti.

La prefazione è a cura di Oria Gargano e l'editore è Rubbettino. La rassegna sarà ospitata come sempre al Largo della Chiesa della Madonna del Carmine, col patrocinio dell'amministrazione comunale.

A organizzare l'incontro l'assessore alla Cultura, Valentina Flocco, che porterà i saluti dell'amministrazione arbereshe e introdurrà l'evento. Interverranno l'autore Giovanni Mancinone e la psicologa Desirée Mancinone. Le conclusioni sono affidate al sindaco Francesco Gallo, mentre modererà la collega giornalista Francesca D'Anversa.

Questo il messaggio di invito dell’assessore Flocco: «Torna Giovanni Mancinone a Portocannone, a distanza di poco più di un anno, con i temi a noi cari, con la sua passione civile e, insieme ai suoi amici, ci darà importanti spunti di riflessione, in un periodo in cui si parla tanto di gender gap e di violenza sulle donne, sulla ribalta nazionale ma anche nel nostro Molise da cui sono tratte le storie che racconta magistralmente nel suo libro, appena uscito nelle librerie “Mostri. Quando non c’è più l’amore”».