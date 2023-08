Riserva Moac in concerto

CAMPOBASSO. Reduci dal successo nel Sabbie Mobili Festival di Petacciato Marina, la band tutta molisana “Riserva Moac”, sarà in concerto questa sera in provincia di Campobasso, a San Giovanni in Galdo, in occasione della festività di San Giovanni Battista.

Una band iconica interamente made in Molise che non ha bisogno di troppe presentazioni: concerto folk-rock.

Una band senza frontiere dove suoni, parole e ritmi del mondo danno origine al loro caratteristico e personale sound che spazia dalla World Music, al Balkan, all'Irish, alla Patchanka.

Tantissime esibizioni in tutta Italia ed oltre - Francia, Svizzera, Germania, Austria, Olanda - fino ad arrivare ad un importante tour negli USA. Tra i concerti da ricordare il main stage di Arezzo Wave e Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma. Nel 2014 vincono il concorso HitMusicAwards ottenendo la pubblicazione di due brani nella famosa compilation Hit Mania.

Dopo Bienvenido, La Musica dei Popoli, Babilonia, Tintilia Gran Riserva, si esibiranno in questa occasione con l’ennesima data del Bombito Tour, nome che omaggia l’ultimo singolo Bombito, uscito in primavera, e l’ultimo omonimo lavoro discografico.

La serata, che precede la chiusura delle festività prevista per il giorno seguente 29 agosto, sarà impreziosita dalla tipica Sagra della Trippa e altre prelibatezze gastronomiche locali.

Galleria fotografica