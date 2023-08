«In moto per ricordarvi»

Per non dimenticare mar 29 agosto 2023

CASACALENDA. «In moto per ricordarvi». Un grande cuore per contenere i nomi di cinque amici che non ci sono più. Giuseppe Ramacieri, Francesco Pietracupa, Antonio La Barbera, Pasquale Ramacieri e Angelo Ramacieri.

In programma domenica, 3 settembre, il primo moto-memorial a Casacalenda, organizzato dal gruppo Kalenabikers. Si parte dal Santuario della Madonna della Difesa, per poi giungere al Corso Roma, in paese, benedizione delle moto e partenza del moto-giro.