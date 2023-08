Petacciato ricorda Davide Sciarretta, sale in cielo a soli 45 anni

PETACCIATO. La comunità di Petacciato abbraccia la famiglia Sciarretta, unendosi al dolore per la scomparsa prematura a soli 45 anni, di Davide. Ha lottato per cinque anni contro un male incurabile, come un leone. Lascia la moglie e una figlia di dieci anni.

«Un uomo non muore mai se c'è qualcuno che lo ricorda. Ciao Davide. R.I.P», il messaggio diffuso sui social.