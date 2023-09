In ricordo di Gino Ciarfeo

URURI. Due giorni fa a Ururi sono stati celebrati i funerali del professore e dirigente scolastico Gino Ciarfeo.

Aveva 89 anni. Alle esequie grande partecipazione, anche da fuori paese, soprattutto docenti, con tanta gente comune. Sulla bara c'era la maglia della Juventus. Ha celebrato il parroco don Michele Di Legge. Il rito si è svolto all'aperto presso la cappellina di Sant’Antonio. A ricordarlo è stata la collega Iana Puleggi.

«Lascia un grande vuoto nella comunità di Ururi la scomparsa di Gino Ciarfeo, venuto a mancare nei giorni scorsi, figura illustre di studioso, persona laboriosa e attiva, presente e operante in molti settori della vita pubblica del paese. “Vir bonus, dicendi peritus” (tanto per citare un detto della lingua di cui era dotto cultore), uomo dotato di notevole spessore culturale, morale, umano e autorevole nel divulgare il suo sapere, il suo pensiero, la sua pragmatica saggezza, di cui facevano tesoro grandi e piccoli. Punto di riferimento per tutti, non era raro vederlo di mattina uscire dall’edicola, con l’immancabile co pia di “Repubblica” sotto il braccio, per intrattenersi con i tanti amici avidi della sua parola, pronto a discutere e confrontarsi sui problemi della società diventata così complessa. Per tutti egli era “prfsuri”, il professore per antonomasia, e sicuramente il mondo della scuola e della cultura in genere era il campo in cui ha dato il meglio di sé.

Docente prima, dirigente scolastico poi, possedeva un istinto innato a educare, la tendenza a formare grandi e piccoli, convinto com’era che l’istruzione e la conoscenza fossero gli strumenti essenziali per rendere l’uomo libero, capace di pensare con la propria testa, di camminare sulle proprie gambe. Lo sanno bene i suoi alunni, i suoi docenti, i tanti studenti con difficoltà di apprendimento che si rivolgevano a lui per colmare le loro lacune. Ha saputo aprire tante menti al sapere, anche le più resistenti, senza arrendersi mai; da vero educatore, per tutti riusciva a trovare la chiave giusta, le parole più semplici per farsi capire. Da preside ha diretto l’istituzione scolastica in una fase di grandi trasformazioni, pronto a cogliere i segnali de tempo e della società che stava cambiando. Sempre fermo nell’indicare il percorso da seguire e gli obiettivi da raggiungere, era aperto e disponibile, pronto ad accogliere e valorizzare le professionalità, le competenze, le attitudini di tutti gli operatori scolastici, riuscendo a trarre il meglio da ciascuno, ed a creare un’atmosfera di collaborazione e sinergia capace di trasmettere passione ed entusiasmo per una scuola che si stava rinnovando, che si apriva al territorio e poneva più che mai gli alunni, tutti gli alunni, con le loro capacità, ma anche con le loro fragilità, al centro del processo educativo.

Altro capitolo importante della sua vita lo sport, passivo e attivo: è leggendario il suo attaccamento alla Juventus, il suo tifo viscerale; la sua passione per il calcio parte dagli anni giovanili, in cui militò da calciatore nella gloriosa squadra locale; in seguito ha intrapreso l’attività di allenatore, espletando le sue prestazioni anche nei paesi del circondario. Anche lo sport è stato per lui veicolo d’insegnamento e di trasmissione dei valori che facevano parte del suo patrimonio etico e della sua deontologia professionale: lealtà, solidarietà, rispetto per le regole. Non è mancato l’impegno nella politica attiva: ha ricoperto cariche importanti nel Partito Socialista ed è stato consigliere comunale a Ururi. Insomma una personalità eclettica in una vita vissuta a 360 gradi, sempre in interazione col contesto sociale. Egli ha lasciato un’impronta nella storia del paese e sicuramente rimarrà a lungo nella memoria collettiva dei suoi concittadini».