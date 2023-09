Commemorazione vittime bombardamenti del 1943

ISERNIA. Nella serata di ieri una delegazione di CasaPound Italia ha reso omaggio alle vittime dei bombardamenti americani del 1943 con la deposizione di una composizione floreale presso il monumento che ricorda il tragico avvenimento.

"Come ogni anno da un decennio a questa parte - afferma CasaPound in una nota - abbiamo voluto rendere omaggio ai nostri connazionali che persero la vita nella criminale campagna di bombardamenti americani sulla nostra città, di cui il bombardamento del 10 settembre segnò il tragico inizio".

"I bombardamenti americani - prosegue la nota - condotti con criminale noncuranza della vita umana su aree civili provocarono centinaia di morti ed immani devastazioni, tanto da segnare la memoria collettiva di Isernia come di tutti gli altri centri urbani italiani che ne furono vittima. Non è accettabile peraltro che ogni anno nelle commemorazioni si cerchi di far finta di dimenticare chi sganciò bombe sui civili italiani, o molto peggio, che si organizzino convegni anche con patrocinio istituzionale in cui la vicenda è presentata in maniera distorta, ed in cui paradossalmente la responsabilità dei bombardamenti finisce per ricadere su chi li subì".

Galleria fotografica