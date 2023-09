Omaggio a Felice Carile nel centenario della sua nascita

CAMPOBASSO. La segreteria regionale di Sinistra Italiana ricorda Felice Carile, nel centenario della sua nascita.

«Sono trascorsi 100 anni dalla nascita di Felice Carile ed oggi, come non mai, le sue parole a favore dei diritti sociali, del lavoro, della pace, della convivenza e dell'accoglienza risuonano come fossero state pronunciate in questi giorni, in un’attualità che supera i confini del tempo.

Studioso dei flussi migratori molisani verso ogni destinazione del Mondo e dei connessi problemi socio-economici culturali e di integrazione, con una particolare attenzione verso il Brasile che aveva accolto tanta gente della sua Macchiagodena.

Dirigente autodidatta del movimento dei contadini, militante comunista, amministratore locale e regionale Carile ha rappresentato un esempio straordinario di persona impegnata in difesa dei beni comuni e dei diritti delle categorie più fragili, e in particolare quelli sul lavoro.

Per Sinistra Italiana del Molise, ricordare la figura di Felice Carile, è insegnamento di come si possa e si debba coniugare l’attività politica con la volontà di costruire un mondo più giusto dove l’azione quotidiana è al servizio della realizzazione di prospettive di lungo periodo».