Cordoglio per la morte del dottor Marco Eremita

BONEFRO. Cordoglio diffuso a Bonefro, per la notizia della scomparsa del 72enne dottor Marco Eremita. Il radiologo in pensione è stato stroncato da un malore nel tardo pomeriggio di ieri, mentre era in viaggio sull'A14, di ritorno in Molise.

A darne l'annuncio la moglie Marisa, i figli Eugenio, Alessandro e Maria Giuseppina, nonché il resto dei familiari. I funerali avranno luogo domani pomeriggio, giovedì 14 settembre, alle 15.30, nella chiesa di Santa Maria delle Rose a Bonefro.

In merito, il sindaco di Bonefro, Nicola Giovanni Montagano ha rimarcato come la notizia ha scosso la comunità di origine del dottor Eremita. «A Bonefro, infatti, il dottore era molto conosciuto e stimato. Esprimo le mie più sentite condoglianze ai familiari tutti», le parole del primo cittadino.