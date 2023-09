L'associazione Schierarsi "scende in piazza"

TERMOLI. Sabato 16 settembre l'Associazione Schierarsi "scende in Piazza" con il suo primo gazebo informativo.

Saranno molti i temi trattati in questa e nelle prossime settimane; diventerà un appuntamento fisso in cui i cittadini potranno confrontarsi e fare loro stessi delle proposte su argomenti di attualità che riguardano il territorio e il paese in generale.

Sabato ore 17 Piazza Monumento.

È il momento di schierarsi.