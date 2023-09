Sport e giovani: nasce una nuova realtà a Bonefro

BONEFRO. Oggi, sabato 16 settembre, alle 16:30, il primo Open Day della Asd Darwin Football Academy, un gruppo di giovani, preparati professionalmente che crede e investe nelle risorse del nostro territorio soprattutto attraverso l'unione delle forze dei nostri piccoli paesi per creare una scuola calcio all’avanguardia, colma di entusiasmo e con tanti obbiettivi da raggiungere. Una realtà che nasce dall'intento di creare un legame solido tra istituzioni scolastiche, enti comunali e associazioni con l'unico fine di acquisire un'identità da difendere con orgoglio in qualsiasi circostanza.

Si preannunciano quindi progetti con l’Omnicomprensivo “Capriglione” di Santa Croce di Magliano, per costruire e collaborare alla crescita del bambino grazie a Corsi di avviamento motorio per avvicinarsi al mondo del calcio, e dello sport in generale, unitamente alla Figc di Campobasso. Nel corso dell’open day saranno disputati anche tre tornei, tra le categorie, primi calci/piccoli amici, pulcini e Under 13, in ricordo del nostro fratello, amico di banco e di gioco, Er Racheq Mohammad, che ci lasciò troppo prematuramente qualche anno fa.

Un modo per sentirci uniti anche nei momenti difficili e mantenere sempre viva la memoria di qualsiasi bambino. Appuntamento alle 16:30 sabato 16 settembre presso gli impianti sportivi di Bonefro. "Tutto pronto allo stadio di via E. Lalli, non resta che preparare scarpette da calcio, maglietta e pantaloncini, per trascorrere un bellissimo pomeriggio insieme, all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione; le nuove amicizie nascono proprio da qui, Viva lo sport..."