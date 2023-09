Cinquantesimo anniversario dell’ordinazione presbiterale per don Nicolino Calvitti

MAFALDA. Ricorre oggi, sabato 16 settembre 2023, il cinquantesimo anniversario dell’ordinazione presbiterale di don Nicolino Calvitti, parroco di Mafalda

Con un pensiero augurale il vescovo, monsignor Gianfranco De Luca, il Presbiterio e le comunità diocesana e parrocchiale “Sant’Andrea Apostolo” si uniscono con gioia, e in comunione di preghiera, per lodare e ringraziare il Signore, sorgente di ogni vocazione, per il servizio vissuto da don Nicolino con amore, impegno e profonda sensibilità pastorale nel corso del suo ministero dedicato a una terra che ama e che gioisce per lui.

Il cammino di preparazione per accompagnare questo momento speciale ha previsto momenti di preghiera, riflessione, carità per l’Ucraina e catechesi. Alle 10.30 il vescovo De Luca presiederà la solenne celebrazione eucaristica. L’anniversario di ordinazione ricorre alla vigilia della festa patronale di San Valentino martire, patrono di Mafalda (17 settembre), al quale affidiamo con rinnovato entusiasmo e zelo pastorale il cammino di don Nicolino sotto lo sguardo amorevole della Vergine Maria: “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore […] Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e santo è il suo nome” (Lc, 1: 46-49)