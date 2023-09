Aria di derby: Inter club "Gente di mare" a San Siro

TERMOLI. Prende sempre più piede l'attività sociale e sportiva (intesa come tifo) dell'Inter club "Gente di mare", che porta le insegne nerazzurre con orgoglio. Oggi sono in trasferta a Milano, per assistere dalle gradinate di San Siro all'attesissimo derby Milan-Inter, che vede le due formazioni meneghine al comando della Serie A. Ma il loro cuore batterà e palpiterà per l'undici guidato da Simone Inzaghi.