Giovanni Gianfelice va in pensione

SANTA CROCE DI MAGLIANO-CAMPOBASSO. Giovanni Gianfelice, già sindaco di Santa Croce di Magliano, e ora consigliere di maggioranza, va in pensione.

«Dopo una vita trascorsa a macinare chilometri per raggiungere la tua seconda casa, il Catasto di Campobasso per svolgere con passione, competenza e professionalità il tuo lavoro, è arrivato anche per te il momento di fare sosta ai box! Auguroni di cuore per il tuo pensionamento e per l'inizio della tua nuova vita! La famiglia, i colleghi e gli amici tutti».