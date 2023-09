"Patrimonio in vita"

MOLISE. Le Giornate Europee del Patrimonio sono l’evento culturale partecipativo più celebrato e condiviso dai popoli d’Europa. Il Consiglio d’Europa ha lanciato l’iniziativa nel 1985 al quale nel 1999 si è unita anche l’Unione Europea. In Italia il Ministero della Cultura promuove questa importante iniziativa che quest’anno si celebrerà sabato 23 e domenica 24 settembre con tema “Patrimonio in vita”.

La Direzione Regionale Musei Molise e il Parco Archeologico di Sepino organizzano per questi due giorni i seguenti eventi e aperture straordinarie:

Sabato 23 settembre

Museo di Palazzo Pistilli Aperto 08:15-14:00. Apertura straordinaria serale 19- 22

Museo Sannitico Aperto 08:15-19:00, apertura straordinaria serale 19- 22. L'incontro “Museo Sannitico e musei nel territorio” con “Antichità dal territorio e territorio vivo: Baranello”.

Ore 18-19 laboratorio per bambini e ragazzi “Le forme e il tempo”. Ore 19: incontro pubblico sul materiale protostorico da Baranello nelle collezioni del Museo Sannitico e sul Museo “G. Barone” di Baranello. Ore 20 buffet con tipicità di Baranello. Ore 20:30 visite guidate al Museo Sannitico e al Museo di Palazzo Pistilli a cura dei Servizi Educativi della DRM Molise Castello di Capua a Gambatesa. Aperto 10:15-17:30. Apertura straordinaria serale 18:00- 21:00 Castello di Civitacampomarano Aperto 10:15-17:30. Apertura straordinaria serale 18:00- 21:00 Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia Aperto 08:15-19:00. apertura straordinaria serale 19-22. Nel corso del pomeriggio e della serata approfondimenti a tema a cura del concessionario Me.Mo. Cantieri Culturali aps: ore 16:00/17:00 - I turno di visite con approfondimento didattico "Una storia millenaria sulla nostra pelle" ore 16:00/17:00 - I turno di laboratorio "I tatuaggi di Otzi" ore 17:30/18:30 - II turno di visite con approfondimento didattico "Una storia millenaria sulla nostra pelle" ore 17:30/18:30 - II turno di laboratorio "I tatuaggi di Otzi" ore 18:30/19:30 - III turno di visite con approfondimento didattico "Una storia millenaria sulla nostra pelle" ore 18:30/19:30 - III turno di laboratorio "I tatuaggi di Otzi" ore 20:00/21:00 - IV turno di visite con approfondimento didattico “Una storia millenaria sulla nostra pelle" ore 21:00/22:00 - V turno di visite con approfondimento didattico “Una storia millenaria sulla nostra pelle".

Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache Aperto 08:15-14:00. Apertura straordinaria serale 19h00- 22h00. Ore 19:00: a cura del concessionario Dedalo- archeologia e cultura a.p.s.-e.t.s., visita tematica “Popoli e monete” e visita straordinaria sulla collezione numismatica del Museo a cura dell’archeologo Simone Boccardi, Dedalo - archeologia e cultura a.p.s.-e.t.s. Nell’orario di apertura ordinario (8:15- 14:00) possibilità di accompagnamento nelle sale a cura di Dedalo- archeologia e cultura a.p.s.-e.t.s.(costo 6 euro a persona)

Museo Nazionale di Castello Pandone Aperto 08:15-19:00. Apertura straordinaria serale 19- 22. Accompagnamento nelle sale del museo dalle 19h00 alle 22h00 a cura del concessionario Me-. Mo. Cantieri Culturali aps con tema "Dalla Pittura storica e religiosa ai generi minori"

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno Aperto 10:15-17:30.

Santuario italico di Pietrabbondante Aperto 10:15-17:30.

Museo Archeologico di Venafro Aperto 08:15-14:00, Apertura straordinaria serale 19h00- 22h00. Accompagnamento nelle sale del museo dalle 19h00 alle 22h00 a cura del concessionario Me-. Mo. Cantieri Culturali aps con tema "I tesori monastici dalle officine di San Vincenzo al Volturno

Parco archeologico di Sepino - Museo della Città e del Territorio Aperto 08:15- 19:15. Apertura straordinaria serale 19h15- 22h15

Parco archeologico di Sepino - Area archeologica di Altilia -Saepinum Aperto 08:15- 19:15. Apertura straordinaria serale 19h15- 22h15

Domenica 24 settembre

Museo di Palazzo Pistilli Aperto 08:15-14:00

Museo Sannitico Aperto 08:15-19:00

Castello di Capua a Gambatesa Aperto 10:15-17:30.

Castello di Civitacampomarano Aperto 10:15-17:30.

Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia Aperto 08:15-19:00

Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache Aperto 08:15-14:00

Museo Nazionale di Castello Pandone Aperto 08:15-19:00. Apertura straordinaria serale 19h00- 23h00. Accompagnamento nelle sale del museo dalle 19h00 alle 23h00 a cura del concessionario Me-. Mo. Cantieri Culturali aps con tema "Castello Pandone da fortezza militare a dimora rinascimentale"

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno Aperto 10:15-17:30.

Santuario italico di Pietrabbondante Aperto 10:15-17:30. Ore 11:00 Visita tematica “Un Santuario InVita Visita tematica a cura degli archeologi del concessionario per i servizi educativi Dedalo - archeologia e cultura a.p.s.-e.t.s.. Durante la visita al Santuario saranno illustrati i risultati delle ultime campagne di scavo condotte dall’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte.

Museo Archeologico di Venafro Aperto 08:15-14:00, Apertura straordinaria serale 19h00- 23h00. Accompagnamento nelle sale del museo dalle 19h00 alle 23h00 a cura del concessionario Me-. Mo. Cantieri Culturali aps con tema "Santa Chiara, storia di un convento diventato Museo"

Parco archeologico di Sepino - Museo della Città e del Territorio Aperto 08:15-19:15. Parco archeologico di Sepino - Area archeologica di Altilia -Saepinum Aperto 08:15-19:15.

Nelle aperture serali straordinarie sarà possibile l’ingresso al costo simbolico di 1 euro, maggiorato di 1 euro per gli aiuti al Patrimonio culturale danneggiato dell’Emilia Romagna. Gli accompagnamenti guidati e i laboratori a cura dei concessionari saranno gratuiti, in occasione delle Giornate Europee del PatrimonPatrimonio, tranne il presidio fisso sabato 23 settembre al Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache. Per informazioni e prenotazioni di approfondimenti e laboratori:

Dedalo- Archeologia e cultura a.p.s.- e.t.s.: aps.dedalo@gmail.com Tel: 3468395325 – 3297345581Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s.: Me.Mo Venafro +39 3892191032 Me.Mo Isernia +39 3272803696

Si ricorda che l’ingresso nei siti è possibile fino a 30 minuti prima della chiusura.

Per informazioni contattare la Direzione Regionale Musei Molise al n° 0874-431386 oppure è possibile collegarsi al sito web https://www.musei.molise.beniculturali.it