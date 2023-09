Nuove retine da basket, giocate ma senza fare danni

TERMOLI. Il personale operativo del Comune di Termoli, dopo aver sostituito tutti i cerchi in buona parte degli oramai numerosi playground di basket della città, sta riposizionando le retine dei canestri con reti metalliche a lunga durata.

L’appello per i frequentatori dei campetti di pallacanestro di evitare di appendersi alle reti procurandone danneggiamenti irreparabili, perché queste azioni scellerate non trasformano in provetti Lebron James, ma in semplici vandali che non apprezzano gli sforzi che l’Amministrazione sta facendo per ridurre il gap infrastrutturale sportivo.