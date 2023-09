Addio all'armatore Angelo Selvanera

TERMOLI. Addio all'armatore Angelo Selvanera, che aveva varato i pescherecci Nonno Rocco e Normandy. Un male incurabile l'ha strappato agli affetti a 70 anni. In lutto la comunità marinara termolese, che si stringe attorno alla moglie Maria, ai figli Gemma, Anna, Monica e Giuseppe e al resto della famiglia. I funerali hanno luogo oggi, alle 16.30, nella chiesa di San Timoteo, partendo dalla casa funeraria Bavota in via dei Roveri.