Gli auguri del presidente Roberti a monsignor Bregantini

CAMPOBASSO. «Rivolgo all'arcivescovo di Campobasso-Bojano, Giancarlo Maria Bregantini, i migliori auguri di un felice e sereno compleanno.

Bregantini ha raggiunto un traguardo importante quest'oggi e la sua rinuncia per raggiunti limiti d'età, seppur dovuta, ci lascia un velo di tristezza per tutto quanto fatto e dato alla nostra comunità sin dalla sua nomina, l'8 novembre 2007.

Bregantini ha saputo servire al meglio il nostro territorio ed è stato un punto di riferimento per tutta la regione, sia per i cittadini sia per le istituzioni con cui si è interfacciato con un dialogo e un confronto votati sempre al bene collettivo.

Mi auguro che continui a essere un riferimento del nostro territorio». Così il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.