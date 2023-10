Eco-centro ed eco-sportello: in vigore gli orari invernali

TERMOLI. Si avvisano i cittadini che oggi lunedì 2 ottobre entra in vigore l’orario invernale dell’eco-centro e dell’eco-sportello in via Arti e Mestieri, 27.

Il nuovo orario è: dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.