"Buongiorno signor Albero"

CAMPOMARINO. "Buongiorno signor Albero", è questo l'evento organizzato da Ambiente basso Molise per tutte le domeniche di ottobre, a partire dall'8.

In occasione del mese dell'albero in festa, a partire dalle ore 10, presso il Cea Fantine di Campomarino chiunque vorrà potrà regalare un albero, festeggiare una nascita, ricordare qualcuno che non c'è più.

I partecipanti potranno piantumare un albero solo per il gusto di farlo. Per i bimbi presenti ci sarà anche un regalo a sorpresa.