Disinfestazione e derattizzazione

TERMOLI. Nuovo intervento di disinfestazione e derattizzazione sull’intero territorio comunale di Termoli dalle ore 23.30 di oggi alle ore 5.30 di domani, martedì 10 ottobre.

Ai cittadini si raccomanda di:

• Non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento;

• Tenere le finestre chiuse;

• Tenere gli animali domestici riparati;

• Evitare di stendere la biancheria;

• Evitare parcheggi di autovetture o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione.

Per una lotta efficace alle zanzare è inoltre necessario che la cittadinanza svolga un proprio ruolo consapevole, in sinergia con gli interventi programmati dall'Ufficio Ambiente comunale, provvedendo al taglio delle erbe infestanti nei giardini e/o spazi privati ed evitando di lasciare contenitori come sottovasi, ciotole d'acqua per animali ecc. per più di un giorno senza ricambio d'acqua.