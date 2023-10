Addio a Gennaro Barone, storico presidente dell'Ordine dei Medici

CAMPOBASSO. Lutto nel mondo dei medici, è scomparso lo storico presidente dell'Ordine provinciale di Campobasso, Gennaro Barone.

«È con profonda tristezza che apprendiamo la scomparsa di Gennaro Barone, già Presidente di questo Ordine. La sua e’ una perdita dolorosa e ci lascia attoniti e sgomenti per quanto l’uomo e il professionista hanno rappresentato per la comunità professionale e culturale molisana.

72 anni, Psichiatra, per quasi un trentennio, presso il Cardarelli di Campobasso, è stato Presidente del nostro Ordine professionale dal 2001 al 2014 lasciando una traccia indelebile difficile da dimenticare. Attraverso una instancabile azione, esercitata in una moltitudine di situazioni tra le quali ricordiamo la co-ideazione e realizzazione delle “Giornate Cardarelliane”, ha dato lustro al nostro Ordine e a tutta la comunità medica molisana. Da circa un decennio era Presidente Provinciale dell’ISDE, l’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente.

In questa tristissima giornata vanno, a lui e ai suoi cari, il cordoglio e l’eterno ringraziamento dell’Ordine e di tutti i suoi iscritti.

Il Presidente e il Consiglio dell’OMCeO di Campobasso».