Candida Pascale e Violante Verangela Menadeo sul podio a Larino

LARINO. Chiusa la seconda edizione della gara podistica Corri Amo Larino, organizzata in maniera impeccabile come la precedente edizione da tutto lo staff della società Larino Run.

Sotto un cielo stellato e una temperatura mite, si sono aggiudicati la vittoria Luca Ciampitti di Campobasso e Anna Bornaschella di Venafro. Per la società di Atletica termolese Runners Termoli erano presenti due atlete Candida Pascale e Violante Verangela Menadeo che dopo una gara combattuta tra le numerose partecipanti hanno avuto la meglio piazzandosi rispettivamente in seconda e terza posizione assoluta, completando così il podio riservato alle prime tre donne al traguardo. Soddisfazione per gli atleti, tecnici e dirigenti.

