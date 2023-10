"Mangiaplastica", attivato il nuovo eco-compattatore a Palata

PALATA. È stato attivato il nuovo eco-compattatore, posizionato davanti la sede del comune di Palata.

È dedicato alla raccolta di bottiglie di plastica, nel quale i cittadini potranno conferire soltanto quelle per uso alimentare acqua, latte, bevande varie, contenitori di detersivi).

Come funziona? È opportuno che il cittadino si registri sull'App "Ripremia", disponibile su Play Store.

Per procedere al conferimento, si dovrà scansionare il QR code generato dall'app e inserire le bottiglie vuote, non schiacciate e con l'etichetta integra, in quanto la macchina dovrà leggere il codice a barre.

Grazie all'app "Ripremia", si otterrà in cambio credito da spendere al distributore dell'acqua sito alla villetta.

Qualora il cittadino non sia in possesso dell'app, potrà comunque conferire le bottiglie di plastica, identificandosi tramite codice fiscale. In questo caso, non ci sarà il riconoscimento di nessuno credito. Le bottiglie raccolte saranno poi conferite nei centri di riciclo del PET per poter essere utilizzate per realizzarne delle nuove.

L'installazione dell'eco-compattatore è a costo zero per le casse comunali, grazie al finanziamento ottenuto dalla partecipazione al bando del Ministero della Transizione Ecologica, nell'ambito del programma "Mangiaplastica.