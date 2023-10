Mostra fotografica "Canadatown"

CAMPOBASSO. Il Comune di Campobasso in collaborazione con il Centro per la fotografia Campobasso "Vivian Maier", CanadaTown.it e l’Osservatorio Culturale “Enzo Nocera”, in occasione degli 80 anni dall'arrivo a Campobasso delle truppe alleate, organizzano la mostra storico/fotografica "Canadatown 1943-2023".

Il 14 ottobre 1943 l'esercito canadese entrò a Campobasso liberandola dall'occupazione tedesca. Dopo pochi mesi, e per tutto il periodo in cui l’armata vi rimase, la città fu rinominata Canadatown e furono rinominati anche i nomi di alcune strade. La mostra nasce dalla volontà di ricordare e approfondire un pezzo di storia della nostra città all'indomani della Liberazione dal nazifascismo da parte delle forze alleate.

La mostra fotografica - dichiara Paola Felice vice sindaca del Comune di Campobasso - che cattura i momenti di coraggio e la determinazione di coloro che resero possibile la nostra libertà, vuole essere un tributo alla memoria di quanti ci hanno consentito di uscire dagli orrori della Seconda Guerra mondiale".

Le fotografie esposte sono tratte dagli archivi:

Fondazione Alinari per la Fotografia;

Library and Archives Canada;

National Archives, US;

Imperial War Museum;

National Army Museum, New Zealand;

Alexander Turnbull Library, Wellington, New Zealand;

Archives of the Polish Province of Dominicans in Krakow;

Canadian War Museum.

La mostra si terrà presso il Circolo Sannitico dal 14 al 22 ottobre, con orari dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Ingresso libero - Inaugurazione sabato 14 ottobre alle ore 17:45.