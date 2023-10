Gruppo "termale" Fnp-Cisl e Anteas

TERMOLI. Un conviviale in differita, quello vissuto ieri dal gruppo Anteas e Fnp-Cisl, come ha raccontato Luigi Pietrosimone: «Come annunciato nelle settimane scorse, il gruppo di Termoli che è stato alle cure Termali di Abano terme, trasferta organizzata dalla Fnp-Cisl e Anteas Molise ha condiviso un momento conviviale presso il ristorante de "Paris". All'insegna della amicizia, della solidarietà e della condivisione delle iniziative che la Fnp del Molise e l'Antes regionale mettono in campo durante l'anno. Un momento bellissimo trascorso in tranquillità e serenità. Una vera familiarità che si rafforzerà sempre dì più per rappresentare i nostri soci in ogni momento della vita associativa. Una buona domenica e un cordiale saluto dai responsabili: Riccardo, Marcello, Luigi nonché dall' amico Luciano».

