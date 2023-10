Comunità della cattedrale e associazione San Basso 7.0 in lutto per la morte di Vincenzo Di Cesare

TERMOLI. Lutto nel mondo della comunità locale, specie quello più devoto per San Basso.

E' scomparso all'età di 71 anni Vincenzo Di Cesare, dipendente comunale in pensione e storico portatore. A darne l'annuncio la moglie Maria Rosaria e il figlio Domenico. I funerali avranno luogo alle 16 di lunedì 16 ottobre, alla chiesa del Carmelo. Unanime il cordoglio del mondo "patronale", a cominciare dal parroco, monsignor Gabriele Mascilongo.

«La notizia della scomparsa improvvisa di Vincenzo Di Cesare mi colpisce e mi commuove profondamente.

L'amicizia è la collaborazione con Vincenzo è iniziata quasi quarant'anni fa quando ero parroco alla Comunità del Carmelo e poi è continuata quando da diciotto anni sono Parroco della Cattedrale.

La testimonianza di Vincenzo è indimenticabile. Uomo umile e sempre disponibile, grande lavoratore, sempre dedito alla sua famiglia.

La sua collaborazione si esprimeva soprattutto in occasione dell'annuale Festa del Patrono San Basso. È difficile ora immaginare un 'San Basso ' senza Vincenzo.

Per lui elevo la mia preghiera di suffragio affinché il Signore lo ricompensi con la beatitudine eterna e prego il Signore anche per i suoi cari Maria Rosaria e Domenico affinché il Dio della consolazione li conforti con il suo amore misericordioso».

«Non ci posso credere.....una vita dedicata all'attesa del 3 e 4 Agosto per accompagnare la Banda in onore del Nostro, ed anche Suo, San Basso.......incredibile pensavo a lui proprio ieri mentre con alcune persone si parlava della festa di quest'anno.....mancherà tantissimo, da quando sono piccolo che lo vedo e soprattutto negli ultimi anni anche se poteva "non servire" davanti a Noi si sentiva Pieno di Sé e soprattutto Fiero del Suo Operato.....mancheranno le tue preoccupazioni ed anche la tua, seppur con i tuoi modi, precisione e diligenza nell'accompagnare la Banda.....quest'anno era Felice che ci fossimo, rimarrà nei nostri Cuori.....A presto Vincenzo, ora San Basso è con Te e lì sopra sta pieno di Bande da accompagnare quindi avrai il tuo da fare....», il messaggio della Grande orchestra di fiati “Giuseppe Ragni”.

"I giusti rispenderanno come stelle nel cielo" (Profeta Daniele)

La comunità di fedeli della Cattedrale e l'Associazione S. Basso 7.0 profondamente commossi partecipano al lutto per la morte del carissimo Vincenzo Di Cesare, grati per la costante, appassionata e indispensabile collaborazione in occasione dell'annuale Festa del Patrono San Basso. Per lui elevano fiduciosa preghiera di suffragio ed invocano conforto e sostegno per la sua famiglia.