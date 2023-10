San Pardo di Vendemmia

LARINO. Martedì 17 ottobre 2023 si rinnova la festa liturgica di San Pardo, protettore di Larino e della Diocesi, conosciuta anche come “San Pardo di Vendemmia”.

La ricorrenza, a termine del settenario di preghiera, prevede alle ore 18, nella Concattedrale dedicata all’Assunta e a San Pardo, la solenne celebrazione eucaristica. Seguirà la processione con il sacro busto del patrono per le vie del centro storico.

In comunione di preghiera tutta la comunità si affida al santo protettore come luce e guida sicura in questo tempo di fatica ma anche di speranza e reciprocità.

