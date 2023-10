Lunedì lavori Enel nella zona artigianale

TERMOLI. La società Enel distribuzione ha reso noto che per effettuare lavori indifferibili su alcuni impianti provvederà a sospendere la fornitura di energia elettrica lunedì prossimo, dalle 9 alle 15, in parte della zona artigianale.

In particolare, le vie interessate e i relativi civici sono via Arti e Mestieri: 3, 7, 25, da 35 a 39a, 43, 2, 46, 52, 56, sn, +sn; inoltre in via dei Pini 13.