Lutto in casa Caruso, sale in cielo Incoronata Di Campli

TERMOLI. Questa mattina è venuta a mancare la signora Incoronata Di Campli, mamma del del nostro caro amico Basso Caruso, ex impiegato comunale.

Basso e tutta la sua famiglia, sono stati fino all'ultimo vicino l'amata mamma.

Nei suoi discorsi, Basso parlava sempre di mamma Incoronata e la figlia, Maria Teresa, che non vive a Termoli, correva sempre a far visita alla mamma, come del resto tutti i nipoti e pronipoti.

Una donna di vecchio stampo arrivata a 97 anni con una grinta e caparbietà non indifferente. La signora Incoronata era anche una donna di spirito non si abbatteva mai, del resto la stessa sua verve l’ha donata nel Dna ai suoi figli Basso e Maria Teresa e anche ai nipoti e pronipoti.

Come possiamo non pensare alla nipote ormai famosissima, prima ballerina nella scuola più famosa d’Italia di Amici di Maria De Filippi e anche bravissima soubrette e attrice Elena D’Amario, figlia di Maria Teresa e Romano

La signora Incoronata è stata una termolese verace che ha tenuto unita una famiglia. Anche Chiara la moglie di Basso l’ha sempre curate e voluto un gran bene.

Questa mattina si è spenta serenamente circondata dall’affetto dei suoi cari e ci ha lasciati con la consapevolezza che in questi suoi 97 anni di vita terrena, ha seminato benissimo ed ha raccolto altrettanto bene. Ora continuerà a vegliare su di loro dall’alto con gli angeli che la stanno per accogliere con tutti gli onori che una persona cara come lei merita. La nostra redazione ed in particolare Michele Trombetta esprime le più sentite condoglianze a Basso, Maria Teresa e le loro famiglie. I funerali si terranno venerdì 20 ottobre alle 17 presso la chiesa di San Timoteo partendo dalla casa funeraria Bavota in via dei Roveri 3 a Termoli.