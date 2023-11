Giorni speciali a San Nicola

ISOLE TREMITI. Sono giorni speciali quelli che stiamo vivendo per ricordare le persone care che non ci sono più. Per cui un "viaggio" nel piccolo ma bellissimo cimitero di San Nicola è quantomai necessario. Un luogo d preghiera per gli isolani, ma anche una tappa per turisti e visitatori che raggiungono la punta estrema dell'Isola per immergersi in questo ambiente unico, dove ricordi, emozioni e tanta storia si fondono in un unico percorso.

Tutto qui è legato alla vita e alla storia della nostra comunità. Dalle tombe con il soprannome del defunto tumulato ai mausolei di fattura unica che rendono l'area cimiteriale un piccolo Museo, luogo ideale per arricchire ancora più la conoscenza delle Isole anche se il sito da anni è in uno stato di abbandono. Con un invito a chi magari trarrà spunto da questo post per visitarlo in futuro: osservate silenzi e rispetto per i defunti evitando schiamazzi e altro come spesso è accaduto. È pur sempre il luogo dove riposano i nostri cari.

Galleria fotografica