Risorse idriche: avviso fatturazione a Portocannone

PORTOCANNONE. In adempimento allo statuto sociale, si informano gli utenti del Comune di Portocannone che il Servizio Idrico Integrato di cui al D.lgs 3 apr. 2006, n. 152, alla legge della Regione Molise 22 apr. 2017, n. 4, e alla delibera di Giunta Regionale n. 327 del 5 ott. 2021, inteso come l'Insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali è passato alla Grim (Gestione Risorse Idriche Molisane Scarl).

Pertanto si informano i gentili utenti residenti nel Comune di Portocannone ovvero aventi una utenza attiva nel medesimo, che saranno recapitate a mezzo posta e con fattura elettronica messa a disposizione dal Sistema di Interscambio (SDI) nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, le fatture relative ai consumi stimati per il periodo dall’01/07/2022 al 31/12/2022.

Il pagamento potrà avvenire in una unica soluzione a mezzo bollettino PAGOPA bancario o postale avente scadenza il 20/11/2023, ovvero, su richiesta degli utenti e qualora vi fossero le condizioni, con una rateazione dell’importo fatturato da richiedere utilizzando l’apposita modulistica presente sul sito aziendale www.grimolise.it.

Si invitano altresì gli utenti, laddove riscontrassero differenze tra il consumo stimato e quello reale, a voler procedere con apposita autolettura del proprio contatore e conseguente inoltro con le seguenti modalità: inviando una foto del contatore in cui siano ben visibili le cifre relative al consumo ed alla matricola, al numero WhatsApp 0874 1919702 oppure all’indirizzo mail autoletture@grimolise.it; presso la sede sita in Campobasso alla Via Tiberio n. 95; compilando il modulo presente sul nostro sito aziendale www.grimolise.it ed inviandolo all’indirizzo mail autoletture@grimolise.it