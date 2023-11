U du' nòvembre: l'omaggio di Nicola Palladino

TERMOLI. Non c'è ricorrenza importante nel calendario che non sia accompagnata dai versi e dalla musica di Nicolino Palladino, con le poesie rigorosamente in dialetto termolese. Un pensiero che condividiamo con voi lettori, nel ricordo dei cari defunti.