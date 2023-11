Rinviato il presidio "Pace e giustizia in Palestina"

TERMOLI. Si comunica che il presidio per la pace in Palestina organizzato da Anpi sezione Termoli e previsto per oggi pomeriggio alle 18 in Piazza Vittorio Veneto è rinviato causa maltempo a martedì 7 novembre stessa ora e stesse modalità.

Ringraziamo per la diffusione del rinvio, in modo da non causare disagi a chi vorrà partecipare