Vento forte: tra Termoli e Foggia stop al transito di caravan e furgonati

TERMOLI. Non solo incendi alimentati dal forte vento sulla costa e nel basso Molise. Raffiche tra i 30 e i 40 km/h stanno creando problemi. Per questo, Autostrade per l'Italia ha disposto la chiusura al traffico per telonati, furgonati e caravan dal km 505 in entrambe le direzioni sulla Termoli-Foggia per vento forte.