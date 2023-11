Rinviato a causa maltempo il presidio "Pace in Palestina"

TERMOLI. Secondo rinvio sempre causa maltempo per il presidio in favore della pace in Palestina. A renderlo noto è stata Marcella Stumpo, in nome e per conto della sezione Anpi di Termoli.

«Con grande rammarico annulliamo il previsto presidio per la Pace in Palestina, causa maltempo. Ci riserviamo di riproporlo appena possibile».