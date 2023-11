A Montenero la presentazione del libro di Lorenzo Di Stefano

MONTENERO DI BISACCIA. Sabato 11 novembre, alle ore 17:30, presso la sala multimediale della Biblioteca comunale di Montenero di Bisaccia, in Via del Mercato, si terrà la presentazione del libro di Lorenzo Di Stefano, intitolato "Il Pci in Sardegna, il Pcf in Corsica e l’identità insulare (1920-1991)".

L’opera di storia contemporanea, che riassume le ricerche dell’autore svolte negli anni del dottorato presso l’Università di Corsica “Pasquale Paoli”, è stata pubblicata nel settembre 2023 dall’editore Unicopli. Ad introdurre la manifestazione sarà Luigi D’Ettorre, dottore di ricerca in Scienze politiche.