Al PalaUnimol i campionati Italiani Boccia Paralimpica

CAMPOBASSO. Tutto pronto per i Campionati Italiani Boccia Paralimpica. Al via domani, 10 novembre, al PalaUnimol di Campobasso.

Una esperienza unica: 50 atleti provenienti da tutta Italia giungeranno in Molise per l'attesa competizione che si concluderà domenica 12! Intanto, oggi alle 19, la Cerimonia inaugurale con l'ingresso in campo dei concorrenti! Una iniziativa alla quale prenderà parte anche il Cip Molise.