SAN MARTINO IN PENSILIS. In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne sabato 25 novembre 2023 alle ore 16, ci sarà la "Camminata in rosso street workout". Una passeggiata simbolica per le vie del paese.

Partenza da Piazza della Vittoria, prima sosta nella villetta di Via Asia, poi si andrà in Piazza Canada, villetta di Via De Gasperi, Piazza De Santis e ritorno in Piazza della Vittoria. Prenota le tue cuffiette e la maglietta rossa.