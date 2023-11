Comunità in lutto a Campomarino: si è spento il sorriso di Laura Candigliota

CAMPOMARINO. Comunità in lutto a Campomarino: è venuta a mancare ieri sera presso l'Ospedale San Timoteo di Termoli, in seguito a un malore improvviso, Laura Candigliota, 69 anni, stimata e benvoluta da tutta la comunità campomarinese sia per la sua professionalità di farmacista che per la generosità umana.

In queste ore tantissimi parenti e amici si stanno unendo al dolore del marito Nicola Nanni e dei figli Silvio e Sara, tributando un ultimo saluto a Laura presso la casa funeraria Bavota, dove rimarrà per tutta la giornata odierna.

I funerali sono previsti per domattina a mezzogiorno nella chiesa Santo Spirito a Campomarino.