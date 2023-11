"Screening Diabete": in Regione la nuova campagna

CAMPOBASSO. Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, convoca per lunedì mattina, alle ore 11 presso la sala Parlamentino della Giunta regionale in via Genova a Campobasso, la conferenza stampa, per il lancio della campagna "Screening Diabete" che vede il coinvolgimento delle farmacie operanti nella regione Molise.