Anniversario di sacerdozio per don Giuseppe Autorino

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Ricorre oggi il 18esimo anniversario di sacerdozio di don Giuseppe Autorino, rettore di Santa Filomena in Mugnano. La comunità di Santa Croce di Magliano, devota di Santa Filomena in Mugnano celebra il sacerdote.

«Spendi totalmente la tua vita per Gesù: non risparmiarti! E, soprattutto, non aspettarti premi o ringraziamenti. Il prete è come una pecora: tutti prendono la sua lana e ci fanno i loro vestiti senza sapere da chi viene la lana. Ma, quando nell'ultimo giorno della tua vita incontrerai Gesù, Lui ti verrà incontro con uno splendido vestito fatto con la lana che tutti ti hanno tolto e ti dirà: Ecco la veste della tua festa in Cielo: l'ho preparata con la lana che tu hai donato senza risparmio per tutta la tua vita».