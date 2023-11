Derattizzazione sul territorio comunale di Termoli

TERMOLI. La Rieco Sud comunica che domani, martedì 14 novembre, verrà effettuato un intervento di derattizzazione sull’intero territorio comunale.

Si ricorda che è vietato:

danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato;

toccare, manomettere o asportare il prodotto utilizzato;

abbandonare qualsiasi rifiuto sul suolo stradale ed esporre i rifiuti domestici esclusivamente all’interno dei mastelli ben chiusi, secondo il calendario vigente.

Si ringraziano tutti i cittadini per la collaborazione e si ricorda che il prossimo intervento previsto in calendario è fissato per martedì 12 dicembre.