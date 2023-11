Portocannone: Grim rassicura sulle fatture

PORTOCANNONE. La Società Grim - GESTIONE RISORSE IDRICHE MOLISANE SCaRL - intende rassicurare gli utenti del Comune di Portocannone che il mancato pagamento nel termine del 10.11.2023 della fattura relativa al periodo Giugno/Dicembre 2022 non comporterà alcun aggravio di costi e/o interessi laddove venissero accertati errori sulla predetta fatturazione, ovvero situazioni particolari per le quali gli utenti non siano stati in grado di procedere al pagamento nei termini suddetti.

Per questo, si invitano gli utenti del Comune di Portocannone ad utilizzare i canali messi a disposizione dalla GRIM Scarl e disponibili sul sito aziendale (numero whatsapp per servizio autolettura 0874 1919702 o email autoletture@grimolise.it – SERVIZIO CLIENTI telefono 0874 1919702 o email info@grimolise.it) per la comunicazione delle problematiche riscontrate e a rivolgersi al front-office presso la sede di Campobasso.