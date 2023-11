Eventi natalizi a Portocannone

PORTOCANNONE. Il Comune di Portocannone, insieme alla Pro Loco Skanderbeg, sta organizzando gli eventi natalizi 2023.

Dopo la riunione pubblica, in collaborazione con la Parrocchia e con l'Amministrazione comunale, siamo pronti a partire con l'organizzazione degli eventi invernali: La casa di Babbo Natale, Il presepe vivente, i mercatini natalizi e il gran veglione di Capodanno.

Chiunque voglia contribuire, anche con donazioni, alla rappresentazione della Natività e del Presepe vivente nel borgo antico ed agli altri eventi di attrazione culturale e turistico, all’acquisto di presenti natalizi per i concittadini ultra novantenni e per gli alunni delle locali scuole, all’installazione di luminarie natalizie per le strade e le piazze cittadine, può consultare il relativo avviso pubblico:

• DI CONTRIBUIRE ai costi per le “attività e manifestazioni per le festività natalizie 2023” per il tramite della PRO LOCO SKANDERBEG, ed in particolare per le seguenti finalità: a. rappresentazione della Natività e del presepe vivente nel borgo antico ed altri eventi di attrazione culturale e turistico; b. dono di un cadeau natalizio ai concittadini ultra novantenni e agli alunni delle locali scuole; c. installazione di luminarie natalizie per le strade e le piazze cittadine;

• DI ATTIVARE la procedura di cui agli artt. 3 e 6 del Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 27 del 29.09.2020, per la gestione delle erogazioni liberali, segnatamente alle c.d. “Donazione Modale”, dando atto che si intende con le stesse procedere a contribuire i costi per le “attività e manifestazioni per le festività natalizie 2023”;

• DI DESTINARE, per le finalità su specificate, alla PRO LOCO SKANDERBEG, la somma massima complessiva di € 5.000,00, come risultante dai fondi a disposizione del bilancio comunale e dalle donazioni liberali conseguenti all’attivazione di cui al punto 3 della presente, in riferimento agli appositi capitoli di bilancio nr. 1506 art. 1 – 1156 art. 3;

CONSIDERATO che il regolamento approvato stabilisce che le erogazioni liberali a favore dei Comuni possono consistere in donazioni di somme di denaro finalizzate ad un determinato scopo (c.d. donazione modale); DATO ATTO che l’art. 6 del Regolamento riguardante la c.d. “donazione modale” prevede che la stessa possa essere sollecitata con delibera dell’Esecutivo per varie finalità di carattere sociale;

CONSIDERATO che l’art. 3 del Regolamento, sull’iniziativa dell’erogazione liberale, affida: ✓ All’esecutivo la c.d. sollecitazione alla Cittadinanza riguardo l’erogazione e la “finalizzazione” delle risorse da acquisirsi;

COMUNE DI PORTOCANNONE Provincia di Campobasso Piazza Skanderbeg, 44 Tel: 0875/59884 – Fax: 0875/590021 PEC: comune.portocannonecb@legalmail.it – EMAIL: comune.portocannone@gmail.com ✓ Al Responsabile dell’Area la predisposizione dell’apposito avviso da rendere pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio online dell’Ente. Tanto premesso si AVVISA 1. Che l’Esecutivo, con Delibera di G.C. nr. 94 del 03.11.2023, ha inteso attivare la c.d. donazione modale per le “attività e manifestazioni per le festività natalizie 2023”, nello specifico:

a. rappresentazione della Natività e del presepe vivente nel borgo antico ed altri eventi di attrazione culturale e turistico; b. dono di un cadeau natalizio ai concittadini ultra novantenni e agli alunni delle locali scuole; c. installazione di luminarie natalizie per le strade e le piazze cittadine;

2. Che chiunque voglia aderire alla sollecitazione della Giunta Comunale, finalizzata in intestazione, può farlo mediante: BONIFICO BANCARIO Intestato a: COMUNE DI PORTOCANNONE Banca: Unicredit SpA IBAN: IT 71 O 02008 40991 00040000 1383 Causale: Donazione liberale finalizzata alle “attività e manifestazioni per le festività natalizie 2023” In ossequio all’art. 3 del Regolamento si precisa che a fronte dell’erogazione liberale non vi sarà corrispondenza di alcuna contropartita, interesse o prestazione da parte del Comune, fatti salvi i riconoscimenti di cui all’art. 10 del citato Regolamento.

Si evidenzia, altresì, ex art. 5 del Regolamento, che le donazioni disposte in favore del Comune, saranno accettate a condizione che il Soggetto donante sia in possesso dei requisiti di carattere generale necessari per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione (cfr. art. 80 del D. Lgs. Nr. 50 del 18.04.2016).