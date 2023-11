Verso le amministrative, partono i momenti di confronto

TERMOLI. In fibrillazione l'agone politico della città di Termoli, anche se mancano alcuni mesi alle elezioni amministrative del prossimo giugno (eventuale).

«Primo momento di condivisione e confronto in vista delle prossime elezioni amministrative della città di Termoli. Conferenza stampa si terrà domenica 19 novembre ore 10 presso il "Café de Paris" in Via Abruzzi, 2 - Termoli», l'invito diffuso da Paolo Marinucci, già candidato sindaco nel 2014,