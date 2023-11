Donne in corsa, il trionfo di Candida Pascale

TERMOLI. Una podista termolese sugli scudi nella vicina San Salvo. Candida Pascale – dei Runners Termoli - ha vinto la gara “Donne in corsa”, grande appuntamento con la gara podistica e la camminata “Donne in Corsa”, inserita nel campionato regionale Us Acli, il cui ricavato è stato devoluto allo sportello antiviolenza Frida del Comune di San Salvo gestito dall’Associazione Dafne.

Trecento i concorrenti che hanno disputato l'evento podistico.