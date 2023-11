"Il futuro è fraternità"

CAMPOBASSO. La Scuola di Cultura e Formazione socio-politica “G. Toniolo” dell’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano si prepara a dare inizio all’anno formativo, proponendo un ciclo di conferenze sulla “Fraternità”, declinando, in particolare, l’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”, con riferimento anche all’ultima esortazione “Laudate Deum”.

Il primo incontro inaugurale è programmato per venerdì 24 novembre 2023, alle ore 18,00, presso l’auditorium Celestino V di Campobasso.

Un momento importante per tutta l’Arcidiocesi di Campobasso, che vedrà come ospite relatore don Christian Barone, Teologo del Dicastero vaticano per lo sviluppo umano integrale.

“Il futuro è fraternità” è il tema d’apertura approfondito dal teologo Barone, che è docente di Teologia fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana e co-autore, assieme al Cardinale Michael Czerny, Prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, del libro “Fraternità, Segno dei tempi”.

“Questo convegno diocesano sarà, oltre che un approfondimento e un aggiornamento, anche un dibattito aperto che interpella tutti e in particolare i sacerdoti, le realtà pastorali ed educative, la politica e le associazioni impegnate attorno all’urgenza di scegliere sempre la via della fratellanza”, sottolinea mons. GianCarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso. “Poiché siamo fratelli non possiamo cadere nella rete mortale dell’indifferenza o della prepotenza sull’altro”. Tutto il mondo è ancora duramente provato da una interminabile sequela di guerre che colpiscono i più deboli, gli innocenti. Per questo è doveroso scrivere pagine di speranza all’insegna dei valori fondati nella giustizia e nella solidarietà.

La proposta della Scuola Toniolo di Campobasso è rivolta a chiunque sta cercando una strada di valori solidi per superare la tendenza sfrenata a creare conflitti piuttosto che alleanze di pace, non dimenticando che questo della Fraternità è il tema ricorrente nel magistero di Papa Francesco, come baricentro del futuro dell’Umanità.