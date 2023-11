Insieme contro la violenza

URURI. Giovedì 23 novembre 2023 ore 18.00, caffè Letterario di Ururi si svolgerà la presentazione del libro di Giovanni Mancinone, "Mostri, quando non c'è più l'amore".

Un pomeriggio di cultura all’insegna della condivisione di storie, soluzioni e impegno per promuovere il rispetto. Ogni individuo ha la responsabilità di rispettare la vita e la dignità altrui. La violenza, inclusa quella di genere, non può essere giustificata. È essenziale promuovere valori di rispetto reciproco e creare una società in cui ogni persona, indipendentemente dal genere, possa vivere libera dalla paura di violenze.

Presenti la sindaca di Ururi Laura Greco, la delegata alla cultura Rosaria Occhionero, Giovanni Mancinone e Tina Di Michele avvocato.