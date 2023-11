Punto prelievi: trasloco provvisorio

CAMPOBASSO. Da lunedì 27 novembre al 4 dicembre, per adeguamento strutturale dei locali, i prelievi ematici prenotati presso il punto prelievi di via Petrella nel capoluogo saranno effettuati presso l'ambulatorio di via Gramsci, presso to stesso ambulatorio saranno consegnati i referti: dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle 11 alle 13, martedì e giovedì, dalle 15 alle 17.